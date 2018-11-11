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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine yönelik hava operasyonunda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Kasım 2018 Pazar 10:56
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ıın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:56
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Avaşin

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