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TSK’dan nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars’ta devam ediyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:45
TSK’dan nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars’ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı.


Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars’ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda icra ediliyor. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor. Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor. Tatbikatta 7 genel maksat helikopteri, 5 ATAK helikopteri, 1 CH-47 Chinook helikopteri, 4 F-16, 2 CN-235 CASA uçağı, 402 araç, 762 silah ile 2 bin 87 personel görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tatbikatı yerinden takip ediyor.



Sığınaklar için 100 ton kar kullanıldı


Komandolar, tatbikat kapsamında çetin kış şartlarında soğuktan korunmak için kardan sığınaklar yaptı. Gözlem kuleleri ve yatacak odaların yapımı için 100 ton kar kullanıldı.



Mehmetçik’ten gövde gösterisi


Komandolar, önceden belirlenen düşman mevzilerine Skorskylerle getirildi. Karlı tepeye iniş yapan komandolar, kayaklarla kayarak hedefin olduğu noktaya ilerledi. ATAK helikopterleri ise komandoların güvenliğini üstlendi. Mehmetçiğin, gerçeği aratmayan tatbikatı nefes kesti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:45
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