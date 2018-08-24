TSK’dan nefes kesen klip… "Etkin, Caydırıcı, Saygın"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlığıyla klip hazırladı. 2 dakika 41 saniyelik nefes kesen klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki operasyonel gücü dosta güven düşmana korku verdi.24 Ağustos 2018 Cuma 15:45
TSK’nın sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı aksiyon filmlerini geride bırakan klip, büyük beğeni topladı. "Etkin", "caydırıcı" ve "saygın" ifadelerine vurgu yapılan klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki profesyonel kabiliyeti gözler önüne serildi. Belirlenen hedefleri tam isabetle vuran TSK, dosta güven, düşmana korku verdi.
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