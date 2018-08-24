0553 313 94 23

TSK’dan nefes kesen klip… "Etkin, Caydırıcı, Saygın"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlığıyla klip hazırladı. 2 dakika 41 saniyelik nefes kesen klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki operasyonel gücü dosta güven düşmana korku verdi.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:45

TSK’nın sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı aksiyon filmlerini geride bırakan klip, büyük beğeni topladı. "Etkin", "caydırıcı" ve "saygın" ifadelerine vurgu yapılan klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki profesyonel kabiliyeti gözler önüne serildi. Belirlenen hedefleri tam isabetle vuran TSK, dosta güven, düşmana korku verdi. 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:45
  1. TSK
  2. video klip

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'nın korkulu rüyası faaliyete geçti
    1. Avrupa'nın korkulu rüyası faaliyete..
    2. Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi..
    3. Rusya'dan 'S-400' açıklaması: ABD'nin..
    4. Şanghay İşbirliği Örgütü Adalet..
    5. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    6. Mahalleli papağan avında! Bulana ödül..
    7. ABD'li finans kuruluşuna Türk hacker..
    8. Sinop'ta otomobil ile hafif ticari..
    9. Gaziantep’te tüfekle şakalaşırken..
    10. Kayseri’de bir otomobilden 9 yaralı..
    11. Zeytin havuzunda korkunç ölüm!
    12. Beşiktaş, Loris Karius'u transfer etti!
    13. 'Şov yapıyor' dediler vefat etti!..
    14. Trump'ın avukatından gözdağı: Trump..
    15. Özel okul teşvik başvuru formu
    16. Hatay'da dağlık alanda korkutan yangın!
    17. "Kışlalarda namaza, oruca karışılmadı"..
    18. Destici'den Yunanistan açıklaması:..
    19. Gazeteci Baki Özilhan nerede toprağa..
    20. AK Parti'den çağrı: Herkes kenetlensin!
    Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi
    Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir