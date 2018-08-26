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TSK'dan Malazgirt videosu... "Malazgirt'ten Kocatepe'ye"

TSK, 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırladı. Videoda Malazgirt Zaferi'ne ait görseller ile Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer aldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:46

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırlandı. Videoda Malazgirt Zaferi'ne ait görseller ile Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer aldı.

TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, atlı Türk birlikleri, Sultan Alparslan'ın görüntüsü ve, "Askerlerim, bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ya zafer kazanırız ya şehit olarak cennete gideriz." sözlerinin bulunduğu görselle başlıyor.

Daha sonra, Mustafa Kemal'in Türk askerlerini selamlamasına ve savaş alanından görüntülere yer verilen videoda, Mustafa Kemal'in imzası ile, "Ya istiklal ya ölüm." sözleri bulunuyor.

Video, Türk bayrağı ve "Büyük Zafere Adım Adım" ifadeleriyle sona eriyor.

TSK, Zafer Haftası nedeniyle 6 videodan oluşan bir seri hazırlamış, seri dünkü video ile başlamıştı. 

TSK bu videoyla duyurdu! "Büyük Zafer'e Adım Adım"

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:46
  1. TSK
  2. Malazgirt

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