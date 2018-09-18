TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.18 Eylül 2018 Salı 14:09
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin - Basyan bölgesine 18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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