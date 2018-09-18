TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin - Basyan bölgesine 18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.