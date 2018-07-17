TSK'dan kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Metina bölgesine, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.' denildi.