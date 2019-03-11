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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı

 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
  1. hava harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. TSK

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