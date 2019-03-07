TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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