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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 14:53
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:53
  1. hava harekatı
  2. Irak'ın kuzeyi
  3. TSK

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