TSK'dan sınır ötesi operasyon! 5 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.04 Aralık 2018 Salı 11:43
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.
Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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