0553 313 94 23

TSK'dan sınır ötesi operasyon! 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

04 Aralık 2018 Salı 11:43
TSK'dan sınır ötesi operasyon! 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.

Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:43
  1. TSK
  2. hava harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi orada geçirdi
    1. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
    4. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
    5. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
    6. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
    7. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
    10. Adana valiliği rezalete suspus
    11. TSK'nın gücüne güç katacak
    12. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
    13. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
    14. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
    15. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
    16. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    18. Fethiye'de köpeklerin zehirlenmesine..
    19. Döviz kurları
    20. Bakan Soylu'dan "güvenlik" toplantısı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar