TSK'dan Hakurk'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü
TSK'dan yapılan açıklamada, Kuzey Irak- Hakurk'a hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.02 Ağustos 2018 Perşembe 13:00
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Harekatta ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUM YAZ