TSK'dan Ege'de provokayon peşindeki Yunanistan'a gözdağı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimlerini tatbikatı Ege Denizi'nde yapıldı.17 Kasım 2018 Cumartesi 13:58
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 17 adet gemi, üç adet helikopter, iki adet deniz karakol uçağı, Amfibi Deniz Piyade ve Sualtı Taarruz Timleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait üç görev uçuşu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki helikopterin iştiraki ile 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edildi.
Yunanistan'da gözdağı
Doğu Akdeniz’de Yunan askeri gemisinin TPAO’ya bağlı sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’ya yönelik tacizin ardından gerçekleşen tatbikat zamanlaması açısından dikkat çekiyor.
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