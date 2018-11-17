TSK'dan Ege'de provokayon peşindeki Yunanistan'a gözdağı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 17 adet gemi, üç adet helikopter, iki adet deniz karakol uçağı, Amfibi Deniz Piyade ve Sualtı Taarruz Timleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait üç görev uçuşu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki helikopterin iştiraki ile 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edildi.

Yunanistan'da gözdağı

Doğu Akdeniz’de Yunan askeri gemisinin TPAO’ya bağlı sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’ya yönelik tacizin ardından gerçekleşen tatbikat zamanlaması açısından dikkat çekiyor.