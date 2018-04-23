TSK'dan Cinderes'li çocuklara 23 Nisan hediyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde kurulan seyyar askeri hastanenin çocuk bölümü hizmete açıldı.23 Nisan 2018 Pazartesi 14:21
Genelkurmay Başkanlığından, Cinderes beldesi sakinleri için kurulan hastaneye ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, TSK tarafından Cinderes'te açılan seyyar askeri hastanenin çocuk bölümünün hizmete girdiği belirtildi.
Hastane, 400 kişilik kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet verecek.
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