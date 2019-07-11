TSK’dan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı paylaşımı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile ilgili paylaşımda bulundu.11 Temmuz 2019 Perşembe 17:38
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile ilgili paylaşımda bulundu.
TSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek’teki temasları sırasında ziyaret ettiği Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile ilgili paylaşımda bulundu. TSK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili görüntüler yer aldı.
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