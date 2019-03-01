TSK'dan askerlere 'PUBG' uyarısı! "PKK istihbarat için kullanıyor"

PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla PUBG, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri. Milyonlarca kullanıcı online olarak oyunu oynarken; bir yandan da sesli ve yazılı olarak konuşabiliyor.

Ancak bu oyunu farklı amaçlar için kullananlar da var. PKK'lı YPG'li teröristler oyun aracılığıyla, Türk askerlerinden istihbari bilgi öğrenmeye çalışıyor.

Uyarı yapıldı

Yaşanan bu olaylara karşı TSK içinde bilgilendirme yazısı yazılarak; askerler, oyundaki teröristlerin önce arkadaş olmak için konuştuğu, ardından da istihbarat elde etmeye çalışmaları konusunda uyarıldı.

500 milyon kullanıcı var

Dünya üzerinde, PUBG oyununu oynayan yaklaşık 500 milyon kullanıcı var. Her gün 100 milyondan fazla kişi PUBG oynuyor. Kayıtlı her 5 kullanıcıdan, 1'i de düzenli olarak oyuna giriyor.