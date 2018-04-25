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TSK'dan terör kamplarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:58
TSK'dan terör kamplarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.  Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. 

Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:58
  1. TSK
  2. ırak
  3. Genelkurmay Başkanlığı

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