TSK'dan terör kamplarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.