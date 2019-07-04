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TSK’dan Afganistan’daki Türk birliğine ilişkin paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:09
TSK’dan Afganistan’daki Türk birliğine ilişkin paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.


TSK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin Afganistan’da etnik kökeni ne olursa olsun halkın tamamına eşit yakınlıkta olacak şekilde Afgan yönetimini desteklemek, Afganistan Milli Güvenlik Kuvvetlerini eğitmek ve Afganistan halkına güvenlik, istikrar ve gelişme konusunda yardım etmek maksadıyla bulunduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye’nin milli kısıtlamaları gereği Türk birlikleri sorumluluk sahası dışında ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde görev almamaktadır" denildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:09
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