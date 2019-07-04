TSK’dan Afganistan’daki Türk birliğine ilişkin paylaşım Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.

TSK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin Afganistan’da etnik kökeni ne olursa olsun halkın tamamına eşit yakınlıkta olacak şekilde Afgan yönetimini desteklemek, Afganistan Milli Güvenlik Kuvvetlerini eğitmek ve Afganistan halkına güvenlik, istikrar ve gelişme konusunda yardım etmek maksadıyla bulunduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye’nin milli kısıtlamaları gereği Türk birlikleri sorumluluk sahası dışında ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde görev almamaktadır" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.