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TSK'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:12
TSK'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

KOCAELİ'DE OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6'sı görevde, 2'si açığa alınan, 7 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 astsubay, 1 üsteğmen ve 7 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da operasyon düzenledi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:12
  1. Yalova
  2. Manisa
  3. Kütahya
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. Ankara
  7. FETÖ
  8. İstanbul

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