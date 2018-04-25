Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK personelinin maaşlarına zam yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirmeye gidildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:53
TSK personelinin maaşlarına zam yapıldı

2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

400 LİRA ARTIŞ

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:53
  1. TSK
  2. maaş
  3. zam

YORUM YAZ

  • yusufyusuf26 dk önce
    hayırlı olsun da artık emeklılerede yarısı kadar bır ıyılestırme yaparsınız umarım
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
  1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
  2. CHP'li Tezcan isim vermekten çekindi!
  3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
  4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
  5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
  6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
  7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
  8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
  9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
  10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
  11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
  12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
  13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
  14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
  15. Lüks sitede korkunç olay!
  16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
  17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
  18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
  19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
  20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı