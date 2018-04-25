TSK personelinin maaşlarına zam yapıldı

2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

400 LİRA ARTIŞ

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.