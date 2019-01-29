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TSK içinde hâlâ 1 dolar'lık satılmışlar var!

FETÖ’nün TSK içerisine sızan kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarında teröristbaşı Gülen'in gönderdiği 1 dolar çıktığı öğrenildi.

29 Ocak 2019 Salı 10:08
TSK içinde hâlâ 1 dolar'lık satılmışlar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan TSK’daki kripto yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilerden bazılarında 1 dolar çıktığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren birçok örgüt mensubunun evinde, iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in gönderdiği 1 dolarlar çıkmıştı. Darbe girişimine katılan, aralarında generallerin de bulunduğu üst rütbeli FETÖ’cülerde çıkan 1 dolarların, özellikle FETÖ elebaşının adının baş harfi F serisi olduğu dikkat çekmişti. Örgüte olan aidiyeti gösteren 1 dolarların, özel olarak örgüt mensuplarına gönderildiği ve sözde paralarının bereketlenmesi için örgüt toplantılarında verildiği belirlenmişti.

"Çekirdekten" yetiştirilmişler

Bugüne kadar başta kamu kurumlarında görev alanlar olmak üzere bir çok örgüt mensubunun üzerinde 1 dolar bulunmuştu ancak örgütün kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda şüphelilerden 1 dolar çıkmamıştı. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bir ilk yaşanmış oldu. Kripto FETÖ’cülerde 1 dolarlar çıktı.

Hâlâ 1 dolara inanan TSK’daki kriptoların örgüt içerisinde “çekirdekten” itibaren yetiştirildiği kaydedildi. Mahkemelerde birçok örgüt mensubu 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün gerçek yüzünü gördüğünü ifade ediyor. Ancak TSK’daki bazı kripto FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbe girişiminde bile örgütün gerçek yüzünü görmek istemediği dikkat çekti.

(Türkiye gazetesi)

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:08
  1. Ankara
  2. operasyon
  3. TSK
  4. FETÖ
  5. Dolar

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