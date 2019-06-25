0553 313 94 23

TSK’da FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen TSK’daki FETÖ operasyonunda, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 Haziran 2019 Salı 09:09
TSK’da FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen TSK’daki FETÖ operasyonunda, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor.Operasyon için sabah saatlerinden itibaren düğmeye basılırken; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi. Aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul, startup'ta dünyada ilk 10'da
    1. İstanbul, startup'ta dünyada ilk 10'da
    2. "Irak pazarı Türkiye için büyük bir..
    3. Jandarma işçileri taşıyan servis..
    4. Assan Panel Irak Build Fuarı’na katıldı
    5. İzmir’e bir metro hattı daha geliyor
    6. Çocuk ve Gençlik Halk Dansları..
    7. TEI ihracat başarısını birkez daha..
    8. Rusya S-400'lerin teslimatına yakında..
    9. Başkale travertenlerine yerli turist..
    10. Sulama desteklerinde Eskişehir başı..
    11. Bir Bilenle Bilge Nesil ödülleri..
    12. Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    13. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    14. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    15. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    16. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    17. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    18. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    19. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    20. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    21. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    22. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    23. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    24. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    25. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    26. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    27. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    28. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    29. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    30. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı