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TSK’da FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltında

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 18’i muvazzaf subay olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:44
TSK’da FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltında

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24’ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 

Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK’dan ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18’inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor. 
Öte yandan şüpheliler arasında daha önce kapatılan hava hastanelerinde görevli pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da yer aldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:44
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Diyarbakır
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Amasya
  9. operasyon
  10. TSK
  11. FETÖ
  12. GÜNCEL Haberleri

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