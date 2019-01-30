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TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele

FETÖ ile mücadelesini sürdüren TSK'da önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile son 7 ayda toplam 1076 personel açığa alındı- Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri, 345'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "FETÖ ile mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır"

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile toplam 1076 personel açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda hassasiyetle kullanılıyor.

FETÖ ile bağlantı ihtimali olan personelin belirlenmesine katkı sağlayan kıstasların etkinlikle kullanılması sonucunda, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından geçen yaklaşık 7 aylık sürede TSK’da 1076 personel bakan onayıyla açığa alındı.

Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. Açığa alınan personele yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe, TSK daha da güçleniyor. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça TSK'nın da gücü artıyor. Böylece TSK, daha etkin, daha caydırıcı ve daha saygın hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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