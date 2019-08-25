'TSK'da 5 general istifa etti' iddiası Nihat Genç tarafından kurulan Veryansintv'nin haberine göre, YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general görevinden istifa etti.

2019 YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general istifa etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) ve atama kararlarına yönelik tepkiler beraberinde istifaları getirdi. 5 önemli generalin TSK’dan ayrılmak için dilekçe verdikleri öğrenildi. Veryansintv.com’un edindiği bilgilere göre, istifasını veren generaller YAŞ öncesi Özel Kuvvetler Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğg. Recep Özdemir, Tuğg. Ertuğrul Sağlam, Tuğg. Uğur Bülend Acarbay ve Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir. Ayrıntılar geliyor…

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