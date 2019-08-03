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TSKB'nin ilk 6 ayda net karı 380 milyon TL'yi aştı

TSKB, bu yılın ilk 6 ayında 380,1 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti- TSKB Genel Müdürü Suat İnce:- "Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek olma misyonunun bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:34
TSKB'nin ilk 6 ayda net karı 380 milyon TL'yi aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yılın ilk 6 ayında 380,1 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Bankadan bu yılın ilk yarısına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlara yönelik yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin bu yılın ilk yarısına ilişkin toplam aktif büyüklüğü yıl başına göre yüzde 8,7 artarak 41,6 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın kredi portföyü aynı dönemde yüzde 8,4 artışla 30,6 milyar TL’ye yükseldi.

TSKB’nin özkaynak büyüklüğü 4,8 milyar liraya ulaşırken, altı aylık net dönem karı 380,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 16 özkaynak getiri oranı elde eden TSKB'nin, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,4’e yükseldi.


- “Beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik”


Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Suat İnce, şunları kaydetti:

“Global kaynak sağlayıcılarıyla yarattığımız sinerjiyle pek çok alanda yenilikçi uygulamaları Türkiye’ye getiren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun son örneği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’de sadece TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı iş birliği anlaşması oldu. Bu anlaşmayla özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte 100 milyon avro tutarına kadar kaynak sağlayacağız. TSKB, temmuz ayı içinde, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin prestijli bankalarının katılımı ile 367 gün vadeli 97,5 milyon avro ve 67,5 milyon dolar olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Banka ayrıca uluslararası piyasalarda ihraç fırsat pencerelerine verimli şekilde erişim sunan GMTN (Global Medium Term Note) program büyüklüğünü 1,4 milyar dolardan 2 milyar dolara yükseltti."

İnce, TSKB’nin değişime her zaman uyum sağladığını ve yaklaşık 70 yıldır başarıyla yaptığı üzere kalkınmaya destek yolunda kararlılıkla ilerlediğini aktaran İnce, “Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonunun bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kapsamda, ekonomiye verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

TSKB’nin Türkiye’nin kalkınma finansmanı alanında öncü özel bankası olduğunu ifade eden İnce, "TSKB olarak özel sektörün yatırımları için sağladığımız temalı kredilerimiz, öngörülü ve yenilikçi finansman kapasitemizin yanında kalkınma bankacılığı alanındaki birikimimiz sayesinde danışmanlık hizmetlerimizle de iş dünyasına katma değer yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse danışmanlık hizmetlerimizle ülkemizin kalkınma hikayesine artan oranda katkı vermeye devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:34
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