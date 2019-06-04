TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğuna çok yönlü destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, "Nüfusla paralel seyir izleyen küresel, bölgesel ve yerel ölçekteki çevresel ve sosyal riskleri azaltma konusunda finans sektörü oyuncularına çok iş düşüyor." açıklamasında bulundu.

Börü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ekonominin tüm aktörlerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Finans sektörünün ekonomide güçlü bir dönüştürücü güce sahip olduğunu ifade eden Börü, "Özellikle artan nüfusla paralel seyir izleyen küresel, bölgesel ve yerel ölçekteki çevresel ve sosyal riskleri azaltma konusunda finans sektörü oyuncularına çok iş düşüyor. Finans sektörünün sürdürülebilirlik alanında yarattığı etki, sadece kendi çevresel etkilerini kontrol altında tutmanın çok daha ötesine geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

Finans sektörünün sağladığı fonlarla pek çok farklı sektörün sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağladığını aktaran Börü, şunları kaydetti:

"Biz de bu bilinçle ve sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla, sadece sürdürülebilir yatırımları destekliyor, operasyonlarımızın tamamını sürdürülebilir şekilde tasarlıyor ve sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da yine bu amaç etrafında kurguluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. TSKB olarak tek başımıza Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 14 milyon ton azalmasına katkıda bulunuyoruz."

- Hem finansman hem danışmanlık desteği

Kredi değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular gibi çevresel ve sosyal etki başlıklarının vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirten Ece Börü, TSKB’nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73’ünü sürdürülebilirlik yatırımlarının oluşturduğunu söyledi.

Börü, şöyle devam etti:

"İklim yatırımları portföyümüzün en önemli kalemini ise yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor. Ayrıca, destek verdiğimiz kaynak verimliliği projeleriyle de doğal kaynakların korunması, daha az atık oluşturulması, atıkların tekrar kullanılabilmesi ve daha az karbon salımı oluşturarak maliyetlerin düşürülmesini hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik çevresel ve sosyal sorumlulukların yanı sıra yatırımcıya sağladığı verimlilik nedeniyle de üstünde daha çok durulması gereken bir konu artık."

- "Sektörde birçok ilk gerçekleştirdik"

Börü, TSKB’nin olarak kredilendirme ve yenilikçi finansman ürünleri geliştirmenin yanı sıra sahip olduğu birikimi Türk iş dünyasına aktararak daha büyük bir katma değer yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Ece Börü, "Sürdürülebilirlik uzun yıllardır temel yaklaşımımız. Sektörde birçok ilk gerçekleştirdik. Dolayısıyla erken çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda benzerine az rastlanır bir deneyime sahibiz. Sağladığımız katkının etki alanını genişletmek için bu deneyimi, danışman banka misyonuyla Türkiye iş dünyasının hizmetine de sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.