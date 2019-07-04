0553 313 94 23

TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırma hedefi

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya:- "Erkek yoğun sektörlerde kadın istihdamını artırmak kadar, perakende sektörü gibi kadın yoğun sektörlerde de çalışma koşullarını iyileştirmenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz"- "AFD ile birlikte başlattığımız kadın istihdamı kredisi ile oldukça başarılı çalışmalara imza attığımız Koton firmasıyla iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren tedarikçi firmaları da bu dönüşüm yolculuğuna dahil edecek olmak kadın dostu ekonomi anlamında çok önemli bir adım. Projeyle kısa sürede güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum"

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırma hedefi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) kadın istihdamı kredi programı kapsamında destek verdiği Koton, şimdi de Escarus iş birliğiyle hayata geçirdiği projeyle tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

TSKB, AFD ve Escarus iş birliği ile Koton'un tedarik zinciri için toplumsal cinsiyet eşitliği projesi "Koton Eşitiz"in tanıtım toplantısı yapıldı.

"Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesinin ilk etabında İstanbul, Niğde, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Batman gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 16 tedarikçi firmayla birlikte cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yürütülecek. Proje, bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olma niteliği de taşıyor.

Toplumsal algıyı değiştirmek ve çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla pek çok proje hayata geçiren TSKB, 3 yıl önce AFD ile başlattığı kadın istihdamı kredi programındaki başarılı uygulamalardan sonra şimdi de TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-Escarus ile şirketlere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yol haritası çiziyor.

Escarus danışmanlığıyla yürütülecek proje kapsamında öncelikle firmalar ziyaret edilecek, bir uygulama aracı ve belirli sorularla firmaların fırsat eşitliği alanındaki mevcut durumu ölçülecek ve cinsiyet eşitliğini desteklemeye yönelik aksiyon planlarının alınması sağlanacak. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışma sonunda firmalar, Escarus tarafından sertifikalandırılacak.

Sertifika alan şirketler de faaliyetleri, işe alım süreçleri, iletişim faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil etmiş olacaklar.

Proje kapsamında şirketlerin değerlendirileceği 7 başlık ise "Üst Yönetim Taahhüdü, İşe Alım Kriterleri, Eğitim ve Kişisel Gelişim, Kariyer Gelişimi ve Fırsat Eşitliği, Çocuklu Çalışanlar için Kariyer Desteği, İş Yerinde Tacizin Yönetilmesi ve Farkındalık ve İletişim" oldu.

- "Çalışma koşullarını iyileştirmenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz"


Tanıtım toplantısında konuşan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, fırsat eşitliği ve kadın istihdamının TSKB'nin odak konuları arasında olduğunu belirterek, "TSKB olarak 3 yıl önce değerli iş ortağımız AFD ile iş dünyasının cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atması amacıyla bir sosyal kalkınma projesi başlattık." ifadesini kullandı.

Hepkaya, birlikte oluşturdukları bir ölçüm aracıyla belirledikleri kadın dostu şirket olma yönünde sorumluluk alan firmalara yatırım kredileri sunduklarını aktararak, "Bu süreçte pek çok firmamızda kadın istihdamı, fırsat eşitliği politikaları ve farkındalık anlamında önemli bir yol katedildiğine şahit olduk. Kredi sağladığımız firmalarda bin 250 kadını aktif çalışma hayatına kazandırdığımızı da gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz." diye konuştu.

Koton'un cinsiyet eşitliğini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla önemli aksiyonlar aldığını vurgulayan Hepkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erkek yoğun sektörlerde kadın istihdamını artırmak kadar, perakende sektörü gibi kadın yoğun sektörlerde de çalışma koşullarını iyileştirmenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz. AFD ile birlikte başlattığımız kadın istihdamı kredisi ile oldukça başarılı çalışmalara imza attığımız Koton firmasıyla iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren tedarikçi firmaları da bu dönüşüm yolculuğuna dahil edecek olmak kadın dostu ekonomi anlamında çok önemli bir adım. Projeyle kısa sürede güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
  1. TSKB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti
    1. Tarla yangınına sanayi esnafı yangın..
    2. Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri..
    3. Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın..
    4. Trakya Üniversitesinde Edirne’de kadın..
    5. Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı..
    6. Putin: "Rusya nükleer silahların..
    7. Polis kimse dolandırılmasın diye..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Şehit ailesine darp iddiası
    10. Kilis’te kiralık ev sorunu
    11. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    12. Antarktika seferi bakteri keşfettirdi
    13. Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına..
    14. Başkan Demir’den Bafra’da yol müjdesi
    15. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    16. Menteşe’de traktör kazası: 1 ölü
    17. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    18. Medipol Başakşehir'de transfer..
    19. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    20. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    21. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    22. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    23. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    24. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    25. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    26. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    27. Anız yakanlara idari para cezası
    28. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    29. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    30. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”