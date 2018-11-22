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TSKB, "Yarının Kadın Yıldızları"na desteğini sürdürüyor

Destek fonundan yararlanmak için başvurular, 15 Mart Cuma gününe kadar yapılabilecek

22 Kasım 2018 Perşembe 11:40
TSKB, "Yarının Kadın Yıldızları"na desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları" projesi, 2019'da da devam edecek.

TSKB tarafından yapılan açıklamaya göre, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" projesi ile destek arayan genç kadın müzisyenlerin başvuruları bekleniyor.

Başvurular, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist ikili Ufuk & Bahar Dördüncü, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Proje kapsamında oluşturulan toplam fon miktarı, seçici kurul tarafından belirlenen müzisyenlere, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

Destek fonundan yararlanmak için başvurular, 15 Mart Cuma gününe kadar "[email protected]" adresinden yapılabiliyor. Adaylar, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgilere "muzik.iksv.org" adresinden ulaşabiliyor.

Destek fonundan yararlanmaya hak kazanan sanatçılar, 25 Haziran Salı akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da, Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak.


- Yarının Kadın Yıldızları projesi


Proje kapsamında, TSKB'nin desteği ve festival izleyicilerinin katkısıyla oluşturulan fon aracılığıyla çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen genç kadın müzisyenlere maddi destek sunuluyor. Ayrıca, düzenlenen özel bir konserle projeden yararlanan kadın müzisyenlerin festival dinleyicisiyle buluşmaları da sağlanıyor.

1990'dan bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadınların güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek fonu sponsoru olarak yer alıyor.

Öte yandan bu yıl proje kapsamında oluşturulan fondan, 14 genç kadın müzisyen yararlandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:40
  1. İstanbul Müzik Festivali
  2. TSKB
  3. Yarının Kadın Yıldızları

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