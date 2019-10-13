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TSK vurdukça terör yandaşlarının şirazesi kaydı! Bu sefer de AA'nın fotoğrafını kullandılar

Terör yandaşlarının sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürüttüğü dezenformasyon girişimlerinde tarihte sembolleşmiş fotoğrafları da kullanmaya başladı. Manipülatör bir hesap Anadolu Ajansı'nın 2016'da Suriye iç savaşından yayınladığı bir çocuğun fotoğrafını yeniymiş gibi servis etti.

13 Ekim 2019 Pazar 11:42
TSK vurdukça terör yandaşlarının şirazesi kaydı! Bu sefer de AA'nın fotoğrafını kullandılar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.

Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.

Bununla birlikte, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e müdahalesi sırasında yaralanmış bir kız çocuğunun yer aldığı Kasım 2018 tarihli fotoğraf karesini kullanan örgüt yanlısı bir kullanıcı, dezenformasyon yapma girişiminde bulundu.

Aynı şekilde, örgüt destekçileri tarafından dolaşıma sokulan, kulaklarını tıkayarak havaya bakan çocukların görüldüğü fotoğrafın Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği ortaya çıktı.

Manipülatör bir hesap tarafından paylaşılan tozlar içindeki bir mahallede çığlık atan bir çocuğun görüldüğü başka bir fotoğrafın ise Şubat 2018'de Suriye iç savaşı sırasında kaydedildiği anlaşıldı.

AA fotoğrafını da kullandılar

Suriye iç savaşında 2016'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Cevad el-Rifai'nin objektifine yansıyan yüzü toz içinde bir çocuğun portresini kullanan manipülatör bir hesap, bu görüntüyle harekat aleyhine dezenformasyon girişiminde bulundu.

İşte terör destekçilerini yeni yalan serisi;

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:42
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Anadolu Ajansı
  3. yalan
  4. kara propaganda
  5. sosyal medya
  6. sivil
  7. TSK
  8. Kürt

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar14 dk önce
    leninin evlatları...
  • Gavur türetmeleri...Gavur türetmeleri...15 dk önce
    Hâlâ aynı yalan dolana devam!Dedeleri gibi kara propaganda!Osmanlı zamanından beri düşmediler yakamızdan!Müslümanlar bunlara karşı birlik olmak zorunda vatanına ve müslümanların hamisi Türkiye’ye sahip çıkıp destek olup!
  • emekli çavuşemekli çavuş21 dk önce
    BEBEK..KATİLİ...PKK...NIN....KATLETTİĞİ SİVİLLERİ....YAŞLILARI.....KADINLARI....NİYE....YAYINLAMAZLAR.........???
  • adamin biriadamin biri26 dk önce
    Bununla ilgili devlet bunyesinde bir birim kurulmali bence. Halka acik bir web sitesinden kara propagandanin onune gecmek icin canli bir surette yalan ve gercek bu sekilde asikar edilmeli kamuoyuna.

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