TSK ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk devriye faaliyetini gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat'ta ilk devriyeyi tamamladığını duyurdu.26 Mart 2019 Salı 15:39
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus Silahlı KuvvetleriTel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Tel Rıfat bölgesindeki ilk devriyeye ilişkin bilgi ve fotoğraflar paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.
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