TSK ve MİT'ten Kandil'e operasyon
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.27 Eylül 2019 Cuma 17:12
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.
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