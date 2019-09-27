TSK ve MİT'ten Kandil'e operasyon Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi. Ayrıntılar geliyor...

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