0553 313 94 23

TSK ve MİT'in ortak operasyonu PKK'nın hain planını bozdu!

Suriye'nin Azez kentinde, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'li teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bomba yüklü araç; MİT, TSK ve ÖSO'ya ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla geçirildi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:01
TSK ve MİT'in ortak operasyonu PKK'nın hain planını bozdu!

Habertürk'ün haberine göre, İstihbarat bitimlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı.

Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi. Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:01
  1. operasyon
  2. TSK
  3. mit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekor kırdı! Değeri 871 milyar dolara yükseldi
    1. Rekor kırdı! Değeri 871 milyar dolara..
    2. Katil İsrail, Filistinli kadın yazarı..
    3. Şimşekler İstanbul'da geceyi gündüze..
    4. Sivas'ta market kasasından 630 TL'yi..
    5. Amerika sözcüsü İsrail sorusuna sessiz..
    6. İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat..
    7. İşte Oktar'ın ilk ziyaretçileri
    8. İstanbul Avcılar'da bir evden 25..
    9. Oktar'ın şoförü FETÖ ilişkisini anlattı
    10. Cumhurbaşkanı Başdanışmanları belli oldu
    11. Portakal CHP'den ümidi kesti
    12. TSK ve MİT'ten ortak operasyon!..
    13. Kamyonet emniyet şeridindeki araca ve..
    14. Darbeci FETÖ'cülerin ihanet anı! Böyle..
    15. General'in telefonunun şifresi kırıldı!
    16. Albayrak net konuştu: Ağzımdam tek..
    17. Otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi..
    18. Fransa açık açık itiraf etti! 'PKK'ya..
    19. TSK ve MİT'ten ortak operasyon!..
    20. TBMM'de son dakika düzenlemesi! Uzlaşı..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'nin yardım teklifine Yunanistan'dan şaşırtan yağmur cevabı
    Türkiye'nin yardım teklifine Yunanistan'dan şaşırtan yağmur cevabı
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?