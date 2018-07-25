TSK ve MİT'in ortak operasyonu PKK'nın hain planını bozdu!
Suriye'nin Azez kentinde, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'li teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bomba yüklü araç; MİT, TSK ve ÖSO'ya ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla geçirildi25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:01
Habertürk'ün haberine göre, İstihbarat bitimlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı.
Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi. Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.
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