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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Alçakların planı suya düştü

Azez'de, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'li teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bir bombalı araç; MİT, TSK ve Özgür Suriye Ordusuna ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla engellendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:51
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Alçakların planı suya düştü

Habertürk'ün haberine göre, İstihbarat bitimlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı.

Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi. Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:51
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