FETÖ'cü hainler TSK ve MİT'e aile boyu sızmışlar!

FETÖ, bir aileden 3 kardeşi yetiştirip devletin en kritik kurumları olan TSK ve MİT'e sızdırdı. Bunlardan birisi, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda çıkan çatışmada öldürüldü. Biri MİT'te diğeri Deniz Kuvvetleri’nde çıkan diğer iki kardeş ise ihraç edildi.

FETÖ'nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmadaki kriptolarını deşifre eden ankesörlü telefon soruşturmaları, örgütün, devletin kritik kurumlarını ele geçirmek için kardeşleri yetiştirip kurumlara sızdırdığını gözler önüne serdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Foça'da bulunan TCG Sarucabey Gemisi'nde Astsubay rütbesiyle görevliyken 2017 Ağustos ayında ihraç edilen Ferhat Açıkgöz'ün de mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan haberleştiği tespit edildi. Bunun üzerine Açıkgöz, savcılığın talimatıyla İzmir'de gözaltına alındı.

Biri 15 Temmuz'da öldürüldü

Ankara'ya getirilerek sorgulanan şüpheli Ferhat Açıkgöz'ün diğer iki kardeşinin de FETÖ'cü olduğu, birinin TSK'da, diğerinin ise MİT'de görevli olduğu anlaşıldı. TSK'da görevli olan kardeş Zekeriya Açıkgöz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden birisi olduğu ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda çıkan çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli olmasına rağmen darbe girişiminin başlamasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiği anlaşılan eski jandarma binbaşı Zekeriya Açıkgöz, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi darbeci general Mehmet Dişli'nin başında bulunduğu Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Söz konusu dairenin Dişli için özel olarak kurulduğu, ordunun dönüşüm stratejisini hazırlamakla görevlendirildiği ancak Dişli ve ekibinin, 'dönüşüm' adı altında darbenin stratejisine çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Diğeri MİT'teyken ihraç edildi

Şüpheli Ferhat Açıkgöz'ün, MİT'te görevli kardeşinin ise Serhat Açıkgöz olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Serhat Açıkgöz'ün de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiği anlaşıldı. Ayrıca Açıkgöz'ün gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Açıkgöz'ün arandığı ankesörlü telefonlar tek tek çıkarıldı. Şüphelinin 16 farklı ankesörlü-kontörlü telefondan toplam 54 kez mahrem imamlar haberleştiği tespit edildi. Savcılığın talebi üzerine Ferhat Açıkgöz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatan haini FETÖ'cü, Özel Harekât’la çatıştı

15 Temmuz gecesi öldürülen darbeci Zekeriya Açıkgöz, Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli olmasına rağmen darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'na giderek darbe faaliyetlerini koordine etti. Ankara Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamedeki ifadelerde, Açıkgöz'ün MP-5 ile nizamiye bölgesinde ateş açtığı belirtiliyor.

(Yeni Şafak)