TSK ve MİT'in çalışmasıyla özel gün unsuru PKK'lılar öldürüldü TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Kuzey Irak'taki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı teröristin kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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