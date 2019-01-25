0553 313 94 23

TSK Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristleri obüslerle vurdu

- TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere gece saatlerinde 20'den fazla atışı gerçekleştirdi

25 Ocak 2019 Cuma 13:00
TSK Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristleri obüslerle vurdu

AZEZ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'ya ait mevzilere 20'den fazla obüs atışı yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK obüsleri, Afrin ilçesinin güneydoğusundaki Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine gece saatlerinde 20'den fazla atış gerçekleştirdi.

TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün 12, önceki gün ise 5 obüs atışı yapmıştı.

- Tel Rıfat'ın durumu

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:00
  1. obüs
  2. Suriye
  3. Tel Rıfat
  4. TSK
  5. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İslam ahlakının özü hayadır"
    1. "İslam ahlakının özü hayadır"
    2. Tıp öğrencilerine "canlı cerrahi" kursu
    3. Avustralya Açık'ta finalin adı:..
    4. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman,..
    5. Yemen'de domuz gribi ve salgın..
    6. Vapurlara ‘katil Türkler’ afişi astılar
    7. Memurun öğretmenin polisin maaşından..
    8. Türk bayrağına hakarete 3 yıl hapis
    9. İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir 25..
    10. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    11. "Kızım olmadan yaşayamam"
    12. İstanbul cuma namazı saat kaçta?..
    13. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali..
    14. Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara..
    15. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve..
    16. TSK Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı..
    17. Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1..
    18. İHH'dan Afrin'de her gün 10 bin kişiye..
    19. Müjdat Sezer, İstanbul İhracatçı..
    20. "Türkiye'nin Kerkük'te temsilcilik..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”