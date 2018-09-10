TSK talimat verdi! "Askeri sevkiyata hazırlıklı olun"

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgeleri ve İdlib hattındaki Türk askeri sayısı 30 bini geçti. Son 15 günde sınırda konuşlu zırhlı ve tank sayısı iki katına çıkarıldı. Stratejik noktalara füze rampaları ve topçu bataryaları yerleştirildi. Bölgede 50 bin savaşçısı bulunan ÖSO'ya hazır olun talimatı verildi.

Rusya ve Esed güçleri İdlib'e yönelik bombardımanları arttırdı. Son 2 günde 58 nokta vuruldu. Cisr el Şugur, Sahlel Gab ve Morek bölgelerinde yoğunlaşan kara ve hava bombardımanlarında çoğu sivil 29 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ise tansiyonun her dakika yükseldiği bölgeye dönük askeri önlemlerini arttırıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgeleri ve İdlib hattında konuşlu 12 gözlem noktası ile birlikte sınırdaki Türk askeri sayısı 30 bini geçti.

SINIRDA TEYAKKUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Yayladağı ve Atme arasında sınır kalkanı oluşturdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan birlikler İdlib sınırına sevk edildi. Son 15 günlük süreçte sınır hattında konuşlandırılan zırhlı ve tank sayısı iki katına çıkarılırken, stratejik noktalara füze rampaları ve topçu bataryaları yerleştirildi. Afrin, Azez, Cerablus, El Bab, Çobanbey, Mera ve Savran hattındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına “hazır olun” emri verildi.

50 BİN SAVAŞÇI HAZIR

ÖSO'ya gönderilen talimatta asker sayıları, silah ve mühimmat miktarlarını rapor olarak sunmaları ve askeri sevkiyata hazır olmaları istendi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde oluşturulan Ulusal Ordu çatısı altında 30 bin ÖSO savaşçısı bulunuyor. Bunların 10 bini bölgede bekletilirken, 20 bini ise İdlib'e nakledilecek. İdlib’de tüm grupların birleşmesi ile oluşan ‘Vatan Cephesi’ çatısı altında da 30 bin savaşçı bulunuyor.

SEYRETMEYECEĞİZ

Uzmanlar Hatay sınırı ve Suriye içlerinde devam eden hareketliliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘seyretmekle yetinmeyeceğiz’ açıklamasıyla paralel değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Şah-Fırat Operasyonu Komutanı Emekli General İhsan Başbozkurt, Esed’in Dera ve Guta vahşetini İdlib’te tekrar edemeyeceğini, Türkiye’nin barış merkezli yapıcı çabalarının dikkate alınması, aksi halde herkesin ağır bedel ödeyebileceğini vurguladı.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ise sınır hattındaki hareketliliğin sadece savunma faaliyeti olmadığını, olayın taarruz boyutu da taşıdığını belirterek “İdlib üzerinden yürütülen savaş, Afrin ve Fırat Kalkanı’na yönelik kirli emelleri de bünyesinde barındırıyor” diye konuştu. TSK için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirten Başbuğ, Erdoğan’ın “seyirci kalmayacağız’ ifadesini de değerlendirerek, bu sözün sahada tam anlamıyla uygulanacağını dile getirdi.

(Yeni Şafak)