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TSK son dakika haberleri askerlik 9 aya mı düştü? | Askerlik son durum 2019

Askerlik düştü mü son dakika, tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek, askerlik düşecek mi 2018 son dakika haberlerine göre yeni askerlik sisteminde yeni gelişme yaşandı. Tek tip askerlik son dakika, AK Parti’den 9 ay askerlik son durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Binlerce gencin beklediği yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar haberimizde.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:50
TSK son dakika haberleri askerlik 9 aya mı düştü? | Askerlik son durum 2019

Askerlik düştü mü son dakika, tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek, askerlik düşecek mi 2018 son dakika haberlerine göre yeni askerlik sisteminde yeni gelişme yaşandı. Tek tip askerlik son dakika, AK Parti’den 9 ay askerlik son durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Binlerce gencin beklediği yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar haberimizde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Muhtemelen Nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.

1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhisler başlayacak

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler" bilgisini paylaştı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:50
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