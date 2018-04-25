TSK paylaştı! Türkiye Afrin’de kurdu…
TSK, Afrin’de AFAD tarafından kurulan dev çadır kentin görüntülerini paylaştı: AFAD kurdu Mehmetçik koruyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 18:13
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK’lı teröristlerden temizlenen Afrin'de AFAD tarafından kurulan çadır kentin görüntüleri yayınlandı.
TSK sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
İşte TSK’nın paylaştığı o görüntüler:
YORUM YAZ