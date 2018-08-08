TSK onları ordu saflarına kattı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Somali’de tesis edilen Anadolu Kışlası'nda 27 Ağustos 2017’de hizmete giren ve Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) tarafından işletilen askeri okul ilk astsubay mezunlarını verdi. Mezun olan astsubay öğrenciler, öğrenim sürelerince askeri derslerin yanı sıra Türkçe, bilgisayar ve yönetim konularında da Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından eğitime tabi tutuldu.



Somali Astsubay Okulunda bir yıllık eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan 37’si Kara Kuvvetleri, 5’i Deniz Kuvvetleri ve 5’i Hava Kuvvetleri olmak üzere toplam 47 astsubay adayı öğrenci, 7 Ağustos'ta icra edilen törenle astsubay çavuş olarak mezun olup, Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı.