0553 313 94 23

TSK onları ordu saflarına kattı

Somali Türk Görev Kuvveti'nin işlettiği askeri okul ilk astsubay mezunlarını verdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:01
TSK onları ordu saflarına kattı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Somali’de tesis edilen Anadolu Kışlası'nda 27 Ağustos 2017’de hizmete giren ve Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) tarafından işletilen askeri okul ilk astsubay mezunlarını verdi. Mezun olan astsubay öğrenciler, öğrenim sürelerince askeri derslerin yanı sıra Türkçe, bilgisayar ve yönetim konularında da Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından eğitime tabi tutuldu.

Somali Astsubay Okulunda bir yıllık eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan 37’si Kara Kuvvetleri, 5’i Deniz Kuvvetleri ve 5’i Hava Kuvvetleri olmak üzere toplam 47 astsubay adayı öğrenci, 7 Ağustos'ta icra edilen törenle astsubay çavuş olarak mezun olup, Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:01
  1. Somali Türk Görev Kuvveti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    1. Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    2. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    3. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    4. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    5. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    6. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    7. Kredi kartı borcundan takibe..
    8. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    9. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    10. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    11. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    12. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    13. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    14. Antalya'da define ararken ormanı..
    15. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    16. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    17. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    18. Tercihte akademik karneye de bakın
    19. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    20. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...