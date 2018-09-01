TSK o görüntüleri paylaştı! Teröristler ve mühimmat aracı böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün Irak’ın ZapBölgesi’nde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

İLK ÖNCE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Görüntülerde, başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat, silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edilmesi yer alıyor. Ayrıca hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmesi, ardından ise ikmal aracının tam isabetle vurulması yer alıyor.

Aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu vuruştan sonraki şiddetli patlamalardan anlaşılıyor.