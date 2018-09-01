0553 313 94 23

TSK o görüntüleri paylaştı! Teröristler ve mühimmat aracı böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Irak'ta PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği hava harekatı esnasında etkisiz hale getirilen teröristlerin ve imha edilen mühimmat ikmal aracının görüntülerini paylaştı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:06

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün Irak’ın ZapBölgesi’nde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

İLK ÖNCE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Görüntülerde, başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat, silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edilmesi yer alıyor. Ayrıca hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmesi, ardından ise ikmal aracının tam isabetle vurulması yer alıyor.

Aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu vuruştan sonraki şiddetli patlamalardan anlaşılıyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:06
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Irak
  3. Zap Bölgesi
  4. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acil olarak bir hediye almanız gerektiğinde...
    1. Acil olarak bir hediye almanız..
    2. Loris Karius, dikkat çeken..
    3. AK Parti’den ABD’ye sert tepki
    4. Türkiye sınırında casus hareketliliği!..
    5. Çin'de büyük felaket! 127 bin kişi..
    6. Marulun faydaları saymakla bitmiyor
    7. İzne geleceği gün defnedildi! Şehidin..
    8. Başkan Erdoğan Kırgızistan'da
    9. TSK o görüntüleri paylaştı!..
    10. Eller kişiliğinizi ele veriyor
    11. İzmir'de Sofuoğlu seferberliği! 10..
    12. Okullardaki sosyal etkinlikler..
    13. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    14. Resmen açıklandı! O ülkeler artık..
    15. Önce savunmuştu, baskılar sonuç..
    16. Konya'da korkutan balık ölümleri!..
    17. Dünya Kangal'a boyun eğdi! Artık..
    18. Artık bunu yapanlar yandı! 81 ilde..
    19. "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye..
    20. Bebek beklerken anne adayları neler..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var