TSK Mehmetçik Vakfından mevlit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Ramazan ayı münasebetiyle cuma namazı öncesi mevlit okuttu.

TSK Mehmetçik Vakfı şehitler, merhum gazi ve Mehmetçikler ile bağışçıları için genel müdürlük ve temsilciliklerinin bulunduğu Ankara, Samsun, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Erzurum’da mevlit okuttu. Bu kapsamda TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği tarafından Samsun Ulugazi Camisi’nde düzenlenen mevlit hakkında açıklamalarda bulunan Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, “Mehmetçik Vakfı olarak her yıl mevlit faaliyetlerin icra ediyoruz. Bu yılda da Ramazan Bayramı öncesi şehitlerimiz, merhum Mehmetçiklerimiz ve bağışçılarımız için yedi ilde mevlit programlarını gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm milletimizin Ramazan Bayramı kutluyoruz. Başta ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden Mehmetçiklerimizi ve bağışçılarımızı dualarla yad ediyoruz” dedi.

Mevlidin ardından cemaate çıkışta ikramlar yapıldı.