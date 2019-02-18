TSK, Kış-2019 Tatbikatı görüntülerini paylaştı Genelkurmay Başkanlığı, 9’uncu Kolordu Komutanlığı’nca Kars’ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı, 9’uncu Kolordu Komutanlığı’nca Kars’ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katıldığı belirtilerek ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin iştirak ettiği kaydedildi.

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