TSK: Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

"Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir.Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir"