TSK: Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı
Eruh ilçesinde yapılan operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bültenle aranan Malik kod isimli Osman Özonal olduğu öğrenildi.01 Mayıs 2018 Salı 15:31
İşte TSK'dan yapılan o açıklama:
"Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir.Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir"
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