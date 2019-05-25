TSK'dan Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.'' denildi.25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:55
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.'' denildi.
YORUM YAZ