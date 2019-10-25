Rusya'dan flaş açıklama! "TSK ile teke tek kalacaklar, araya girmeyeceğiz" Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi halinde, Türk Ordusu ile teke tek kalacaklarını ve ne Rusya'nın ne de Suriye'nin araya girmeyeceğini duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye ve arasında imzalanan Soçi mutabakatının ardından sahadaki gelişmeleri değerlendirdi "Türk ordusuyla teke tek kalacaklar" Peskov, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden verilen tarihte çekilmemesi halinde Türk ordusuyla teke tek kalacağını söyledi. Peskov ayrıca, muhtemel bir çatışmada Rus veya Suriye güçlerinin araya girmeyeceğini de vurguladı. Moskova, dün yaptığı açıklamada teröristlerin güvenli bölgeden ayrılmaması halinde Türk askeri tarafından ezilip geçileceğini belirtmişti.

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