Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmetçik için yeni bomba atar mühimmat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. Milli kaynaklarla üretilen "MOD78-HE" adı verilen yeni mühimmat daha yüksek hız ve uzun menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

29 Nisan 2018 Pazar 13:00
Mehmetçik için yeni bomba atar mühimmat

TSK için yeni bomba atar mühimmatı geliştirildi. 40 milimetrelik MK-19 Otomatik  Bomba Atar (OBA), Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele harekatlarında  başarıyla kullanılıyor. Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatında da  kullanılan OBA'ya yeni mühimmat üretimi için Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE)  Kurumu tarafından çalışma başlatıldı. Kurumun öz kaynaklarıyla yapılan Ar-Ge  çalışmaları sonucunda yüksek hız ve uzun menzille sahip bomba atar mühimmatı geliştirildi.

"MOD78-HE" adı verilen yeni mühimmatın, güvenlik güçlerine özellikle  asimetrik savaş koşullarında ve meskun mahallerde gizlenmiş düşman savunması  unsurlarını imha etmek veya faaliyetlerini engellemekte de katkı sağlaması  bekleniyor. Yeni mühimmat, zırhlı ünitelere entegre edilmiş sistemlerle de her  türlü taktik senaryoda taarruz amacıyla kullanılabilecek. 

Geliştirme faaliyetleri tamamlanan MOD78-HE mühimmatı şarapnel  etkisini arttırıcı gövdesi sayesinde ve 2 bin metre menzilde her merminin düştüğü  yerde 10 metre çapında bir etkiye sahip olacak. Otomatik bomba atarlarda şu anda daha düşük hız ve kısa menzile sahip  mühimmatlar kullanılıyor. Yeni mühimmat, lojistik ve taktik şartları temsil eden  20 farklı testten başarıyla geçti. Halen ürün sertifikasyonu devam eden mühimmatın haziran ayında seri  üretimine başlanması planlanıyor. 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:00
  1. MOD78-HE
  2. Afrin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devi iman gücüyle oynuyor
    1. Dünya devi iman gücüyle oynuyor
    2. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'ndeki..
    3. Terör partisi, adayını duyuracağı..
    4. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni dönem
    5. Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon..
    6. Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
    7. Amazon reklam alanında Google ve..
    8. Partiler “aday adaylık” ücretlerini..
    9. Seçimden korkan Levent Gültekin..
    10. Seçimlerin ilk kaybedeni! Abdullah..
    11. 2019'da artık telefonlar böyle açılacak
    12. Erdoğan göndermede bulundu: Rüzgar..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül..
    14. Yangında yaralanan itfaiye erinden acı..
    15. Rusya'dan vize açıklaması
    16. CHP'nin adayı kim olacak? Tek tek isim..
    17. M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu..
    18. Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli..
    19. TSK için geliştirildi! Çok daha hızlı
    20. Feci son! Bakmakta zorlandığı..
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!