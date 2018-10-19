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TSK hayvan alımı yapacak! İşte en pahalısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kangal ve kurt köpeği alacağı bildirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 12:13
TSK hayvan alımı yapacak! İşte en pahalısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kangal ve kurt köpeği alınacak.

AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl da ordunun ihtiyacı doğrultusunda hayvan alımına devam edilecek.

En pahalısı 6 bin 954 lira

Süvari birlikleri için TSK'ya yeni yılda alınacak en pahalı hayvan, 6 bin 954 lirayla süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 5 bin 795 liralık birim fiyatlarıyla topçu beygiri ve diğer binek beygirler izleyecek.

Bütçede orduya alınacak kurt köpeğinin birim fiyatı ise bin 739 lira olarak belirlendi. Kangal köpeğinin birim fiyatı için de bin 159 lira ödenecek.

Taşıma işlerinde kullanılan mekkare beygirleri ve katırlarının birim fiyatı için 3 bin 477 lira ayrılacak.

Geçmişte büyük önem taşıyan süvari ve mekkare birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de bu birlikler zor arazi koşullarında halen kullanılıyor.

Ordunun ihtiyacı için alınacak hayvanların lira bazında alım değerleri ve fiziki koşulları şöyle:

 Hizmeti Cinsi Yüksekliği (mt) Göğüs çevresi (mt) Birim fiyatı (TL)
 Süvari bineği Beygir  1.45 (en az) 1.65  6.954
 Topçu bineği Beygir 1.50 (en az) 1.70 5.795
 Diğer binekler Beygir 1.43 (en az) 1.60 5.795
 Mekkare Beygir 1.36 (en az) 1.52 3.477
 Mekkare Katır 1.36 (en az) 1.50 3.477
 Köpek Kurt        -     - 1.739
 Köpek Kangal        -     - 1.159

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:13
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
  4. Süvari beygiri

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