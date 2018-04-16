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TSK harekete geçti...Akdeniz'de teyakkuz!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Esed'i vurma bahanesiyle Doğu Akdeniz’e yerleşmeye çalışan ABD, İngiliz ve Fransız donanmasıyla, provokasyonlarını arttıran Yunanistan'a karşı önemli bir adım attı. 2 denizaltı ve en az 12 savaş gemisi bölgeye yönlendirilirken, denizlerdeki hareketlilik 7/24 izlemeye alındı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:06
TSK harekete geçti...Akdeniz'de teyakkuz!

Suriye'de Esed'i bahane eden birçok ülke, enerji koridorunun tam göbeğindeki Doğu Akdeniz'e yığınak yapıyor. Gelişmeleri dikkatle izleyen Türkiye ise sınırlarının dibinde yürütülen faaliyetleri adım adım takip ediyor.

Deniz Kuvvetleri hem tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz’de hem de Ege’de tam teyakkuz haline geçti. Türk Donanması, kıta sahanlığında bir oldu-bittiye izin vermemek için bölgede en az 14 gemiyle 7/24 seyir halinde.

15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında FETÖ ile mücadelede Fetömetre olarak bilinen ciddi tedbirleri devreye sokan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir yandan da Türkiye'nin denizlerdeki milli hak ve menfaatlerinin korunması için ciddi başarılara imza atıyor. Önleyici tedbirler kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana, kronikleşmiş uluslararası güvenlik sorunlarının bulunduğu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de ciddi başarılar gerçekleştiren Donanma, son olaylar karşısında artan risk algılarına karşı da teyakkuz seviyesini artırdı. Korvet, fırkateyn, denizaltı ve hücumbotlarıyla Türk Donanması hem Ege'de Yunan tehdidine karşı hem de Doğu Akdeniz'de yükselen güvenlik riskine karşı her türlü önlemi aldı.

GEREKEN CEVAP VERİLİYOR

Doğu Akdeniz enerji havzasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması adına daha önceki dönemlerde örneği görülmeyen görevler icra edildi. Kısa bir süre önce İtalyan doğalgaz arama gemisini KKTC münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığına yaklaştırmayan Deniz Kuvvetleri, deniz yetki alanında izinsiz faaliyet icra etmek isteyen araştırma gemileri ve platformlara karşı da gerekli reaksiyonları vakit geçirmeksizin gösteriyor. Başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının paylaşımı konusunda Türkiye'yi yok sayan anlayışın boşa çıkarılması için Akdeniz'deki Deniz Kuvvetleri varlığı güçlü bir şekilde devam ediyor.

EN AZ 14 GEMİ SEYİRDE

ABD, İngiltere ve Fransa'nın önceki gece Suriye'ye yönelik operasyonu, sonrasında artması beklenen savaş gemileri sayısıyla hayli ısınan Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı atılan her adımı takip ediyor. Bölgede en az 14 gemi artırılmış tedbirlerle seyir halinde. Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 ila 3 fırkateyn ile 2 ila 3 korvet, bir ila 2 denizaltı, 2 ila 3 hücumbot ve 6 ila 7 karakol gemisi bulunuyor. Halen Deniz Kuvvetleri yetki alanında anormal bir durum bulunmamakla birlikte teyakkuz hali sürüyor.

HER YERDE GÖREVDE

Nisan ayı içinde 27 parça savaş gemisiyle Karadeniz boyunca Deniz Yıldızı-2018 tatbikatını icra eden Türk Deniz Kuvvetleri aynı anda Ege ve Akdeniz’de de 14 savaş gemisiyle tatbikat ve eğitim için eşzamanlı sefere çıktı. Barbaros’un torunları, ayrıca NATO görevlerine de aktif katılım sergiliyor. Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğuyla mücadele harekâtına 1 fırkayken ile iştirak edilirken, Arap Denizi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’deki uluslararası harekâtlar, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nde icra edilen NATO ve uluslararası tatbikatlara da aktif katılım sergileniyor. Deniz Kuvvetleri, sadece denizlerde değil, seçkin birlikleri olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, Sualtı Savunma (SAS) timleri ve Deniz Piyade Birlikleri ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtları ile karada da büyük başarılara imza attı.

EGE’DE HAZIRIZ

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın geçmişten gelen 'Megola Idea' hedefinin bir parçası olan sınırlarını genişletme temelli yaklaşımına karşı da Deniz Kuvvetleri her an hazırlıklı durumda. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'nin zayıf düştüğü düşüncesiyle durumu fırsata çevirme yönündeki teşebbüsleri, Donanma'nın Ege'de yürüttüğü faaliyetler sonucu boşa çıkarılmış durumda. Son olarak Ocak 2018'de Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan Yunan gemilerinin Türk toprağı olan Kardak kayalıklarına yaklaşması Türk donanmasınca engellenmiş ve Yunan Bakan Kammenos'un siyasi şov yapmasının önüne geçilmişti. Ege'de Suriye savaşının getirdiği düzensiz göç sorunuyla mücadele kapsamında da Türk Deniz Kuvvetleri önemli görevler icra ediyor. Alınan tedbirler ve düzensiz göçün son yılların en düşük seviyesine indirilmesine sağlanan katkı dolayısıyla NATO'nun bu bölgede başlattığı harekât da gereksiz ve sonlandırılması gereken bir misyon haline gelmiş durumda.

ANADOLU GÜÇ KATACAK

Türkiye, 2021 yılında yapımı tamamlanacak TCG ANADOLU uçak gemisiyle denizlerdeki gücünü taçlandırmaya hazırlanıyor. 231 metre boyundaki TCG ANADOLU, Donanma'nın amiral gemisi olacak. Devasa boyuttaki çıkarma gemisiyle istenildiği zaman uzak coğrafyaya kapsamlı askeri güç takviyesi mümkün olacak.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:06
  1. Ege
  2. TSK
  3. akdeniz
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • BurhanBurhan7 sa önce
    Cancan haini,önce Türkiyeye gel hesap ver fetöcü hain deyyus.
  • cemcem9 sa önce
    akdenizde ilgisi olmuyanların ne işi var saqhibi var denizin elbette
  • CancanCancan9 sa önce
    İşte verirseniz tek kişiye yönetsin ülkeyi savaşa sokar ulan kim savaşta ne kazanmişki bi bakın ya etrafınıza sefillik demektir savaş rezillik demektir savaş verin oyları erdoğana çıksın savaş ozaman eserinizle övünürsünüz erdo yalakaları
  • CancanCancan9 sa önce
    İşte verirseniz tek kişiye yönetsin ülkeyi savaşa sokar ulan kim savaşta ne kazanmişki bi bakın ya etrafınıza sefillik demektir savaş rezillik demektir savaş verin oyları erdoğana çıksın savaş ozaman eserinizle övünürsünüz erdo yalakaları
  • serkan aydin serkan aydin 10 sa önce
    malesef bu isleri takip edenler yani askeri konulari bilenler bilir ki kesinlikle deniz kuvvetleri donanmamiz yetersiz..heleki abd ve avrupa ulkelerinin deniz kuvvetlerine karsilik..donanmamiz tamamen savunmaya donuktur saldırı icin yetersizdir..ve melesef ne destroyer ne de muhrip gemimiz vardir..daha cok firketeyn ve kucuk çaplı korvet hucumbotlara sahibiz ve bunlar özellikle firkateynlerin hepsi amerikan eski model firkateynler..sadece 2 3 korvet milgem projesi kapsaminda milli..en kotusude gemilerimizle caydirici hava savunma kapsama alani olusturabilecek hava onleme yapacak yetenegimizn olmamasi..bu tf-2000 projesiyle yerli firkateynlerle edinilicek insallah ama oda calisma gelisme asamasinda..yine uzun menzilli cruise güdümlü fuze uzun menzilli kara hedeflerine taaruz yapabilme yetenegindende yoksunuz..elektronik harp konusundada geriyiz unutmayinki yunanla yaptigimiz kardak krizinde amerikaya ait bir gemi hem yunan hem bizim gemiyi karistirma yaparak kor etmisti..hulasa bu donanma yunanistana karsi is gorur etkili olur fakat abd ve ingiltere fransa italya ispanya ve rusya gbi ulkerere nazaran malesef geri kalmis yetersizdir..ucak gemisine ihtiyacımız suan icin yoktur ondan once gemi konuşlu hava savunma ve güdümlü fuze ile saldiri yapabilme ozelliklerine kavusulmasi ivedilikle gerekmektedir..ucak gemisi yaptık diyelim nasi koruycaz??ucak gemisi yeterli destek ve savunma unsuru olmaksizin cok buyuk ve kolay bir hedeftir..
  • ENGİN CANENGİN CAN11 sa önce
    KÖMURLER DİZELLE CALIŞAN GEMİLERİMİZLE,ATAM ENRJİSİYLE CALIŞAN ABD FRANSIZ GEMİLERİNEMİ KAFA TUTACAZ. ŞAKAMISINIZ YA. SURİYEYİ BOMBALTTIRDINIZ.TRENİ KAÇIRDINIZ. ARTIK GERİSİ BOŞŞŞ HİKAYE
  • OğuzOğuz11 sa önce
    Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun
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