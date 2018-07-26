Zorunlu askerlik kalkıyor mu? TSK er alımı yapmayacak! Bakan Hulusi Akar'dan son dakika açıklama

Meclis’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK yapısına ilişkin önemli bilgiler verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) profesyonel askerliğe geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Bedelli askerlik çıkmasından sonra zorunlu askerlik kaldırılacakmı? soruları merak konusuydu. Akar'ın TSK için er almaya devam edeceğiz açıklaması zorunlu askerliğin devam edeceğini ortaya koydu.

"İNŞALLAH SONUNU GETİRECEĞİZ"

FETÖ ile mücadelenin en küçük şüpheye yer bırakmayacak şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Akar, ''İnşallah sonunu getireceğiz; bunun lamı cimi yok" dedi. TSK faaliyetlerinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası artış meydana geldiğini de belirten Akar, "FETÖ'cüler temizlendikçe güçlendiğimizi hissediyorum'' şeklinde konuştu.