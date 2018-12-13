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TSK emir gönderdi:14 bin kişilik ordu hazırlayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon işareti v vermesinin ardından TSK tarafından birçok ilden sınıra yeni sevkiyat yapıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 06:43
TSK emir gönderdi:14 bin kişilik ordu hazırlayın

Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis’ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda mevzilendirileceği öğrenildi.

 

Elde edilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetler üç gün önce Özgür Suriye Ordusu’na 14 bin kişilik güçle operasyona hazır olun’ talimatı verildi. ÖSO unsurlarının silah cephane ve teçhizatla donatılarak harekata hazır hale getirilmeleri istendi.

14 bin kişilik ordu

Uzun süredir Fırat’ın doğusuna harekat isteyen ÖSO ise hazırlıklara dün son noktayı koydu. Hazırlanan 14 bin kişilik gücün öncü birlik olup bu sayının operasyonun başlaması ile birlikte artacağı öğrenildi. TSK bünyesindeki komando ve özel kuvvetlere talimatlar verilerek harekata katılacakların aileleriyle görüşerek görev yerlerini almaları istendi.

Şok darbeler vurulacak

Son 15 gündür belirgin bir şekilde artan sevkiyatlar da zirve yaptı. Şanlıurfa’da sınırın sıfır noktasındaki Akçakale’ye zırhlı araç, tank ve personel sevkiyatı yapıldı. Harekatın ilk aşamasında terör örgütü PKK/YPG’nin stratejik noktaları vurulacak. Saha istihbaratı ile belirlenen mevziler, geçiş güzergahları, lojistik merkezleri ve bağlantı noktaları önce ateşe boğulacak, ardından temizlenecek. Şok harekatıyla çok kısa sürede 100 kilometrelik saha teröristlerden arındırılacak.

Bombalı saldırı uyarısı

Harekatın, Fırat’ın doğusu için çok stratejik bir nokta olan Tel Abyad’dan başlaması bekleniyor. Tel Abyad’ın temizlenmesi ile Münbiç bağlantısının kesileceği, örgütün burada da tutunamayacağı belirtiliyor. Ek olarak hem ÖSO hem de TSK unsurları terör örgütünün bombalı eylemlerine teyakkuzda olmaları yönünde uyarıldı. Bombalı saldırı girişimlerini 5-6 kat artıran arttıran terör örgütü PKK’nın yeni saldıralar düzenleyebileceği belirtildi.

ABD’ye uzak durun mesajı

Operasyon öncesinde bölgedeki ABD unsularına ‘bölgenizde kalın’ denilecek.Pentagon’dan bölgedeki askerlerin koordinatları ve PKK hedeflerinde nuzak durmaları istenecek.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 06:31
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  4. Hatay
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